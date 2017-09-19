Штаб: бойовики сьогодні на Донбасі застосовували артилерію

У штабі АТО заявляють про загострення ситуації у зоні бойових дій на Донбасі, підтримувані Росією бойовики сьогодні застосовували артилерію.

Як повідомляє прес-центр штабу, ситуація найбільше загострилась на луганському напрямку.

«З першої ночі бойовики двічі били з мінометів калібру 120 міліметрів по наших опорних пунктах на підступах до Новотошківського, а близько 7 ранку застосували артилерію калібру 152 міліметри. Також сьогодні під мінометний обстріл ворога потрапили українські укріплення біля Кримського», – йдеться у повідомленні.

За даними штабу, на донецькому напрямку бойовики з стрілецької зброї обстрілювали позиції українських військових поблизу Кам’янки і Майорська, а з озброєння БМП – біля Зайцева.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілах з мінометів низки населених пунктів, зокрема Пікузів (бойовики називають це село старою назвою «Комінтернове»), Саханки, Зайцева. В угрупованні «ЛНР» заявили, що українські військові минулої доби вісім разів порушили режим тиші.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.