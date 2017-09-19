Суд продовжив арешт антимайданівця «Топаза» ще на 2 місяці

Київський районний суд Харкова продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою антимайданівцю Гнатові Кромському (позивний «Топаз»).

Як повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області, арешт продовжили на 60 днів.

Під час сьогоднішнього засідання суд допитав ще одного потерпілого і продовжив вивчати докази.

Наступне засідання суду призначили на 22 вересня.

«Топаза» затримали 28 березня 2015 року у рамках кримінального провадження, відкритого за фактом штурму Харківської облдержадміністрації 1 березня 2014 року.

Наступного дня Ленінський райсуд Харкова обрав запобіжний захід для нього у вигляді цілодобового домашнього арешту, але у квітні він зламав електронний браслет і пішов з дому. Того ж місяця «Топаза» оголосили у розшук. У грудні 2015 року Кромського затримали при спробі перетину українсько-російського кордону у Харківській області.

Кромський також був учасником охорони Антимайдану в Маріїнському парку в Києві у грудні 2013 року. Став відомим за позивним «Топаз» після появи в інтернеті відео, знятого в таборі Антимайдану. Зйомка обривається після того, як на автора відео нападають «тітушки» і він кричить Кромському, який його супроводжує: «Топазе, дай команду!».