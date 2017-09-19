СБУ розслідує постачання інтернету в Крим і на непідконтрольні Києву території Донбасу

Служба безпеки України заявляє про викриття низки українських телекомунікаційних провайдерів, які здійснювали незаконну маршрутизацію інтернет-трафіку на територію анексованого Криму, непідконтрольні Києву території Донбасу.

Як повідомляє прес-служба відомства, оперативники спецслужби встановили, що керівники й менеджмент провайдерів, «усвідомлюючи суспільну небезпеку й відвертий антидержавний характер своїх дій», забезпечували транзит трафіку, зокрема на непідконтрольні України території Донбасу.

«З огляду на той факт, що російські спецслужби активно використовують інтернет для проведення спеціальних інформаційних операцій проти нашої держави, в тому числі з використанням своїх «маріонеток» в ОРДЛО, такі дії посадових осіб українських компаній завдають великої шкоди національній безпеці України», – йдеться у повідомленні.

Коментарів керівництва українських телекомунікаційних провайдерів або їхніх представників на цей час немає.

У СБУ зазначають, що під час проведення обшуків у приміщеннях провайдерів у Києві й Київській області, Дніпрі, Одесі й Харкові правоохоронці вилучили комп’ютерне обладнання й документи.

Відкрито кримінальне провадження за статтею 111 (державна зрада) і статтею 258-3 (створення терористичної групи) Кримінального кодексу України.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».