Страсбурзький суд підтвердив рішення у справі щодо теракту в Беслані в Росії 2004 року

Європейський суд із прав людини підтвердив попереднє рішення у справі щодо теракту в Беслані на Північному Кавказі в Росії, за яким Росія має виплатити понад 400 потерпілим загалом майже 3 мільйони євро. Як повідомлено на сайті суду, колегія суддів відхилила направлення до Великої палати ЄСПЛ як апеляційної інстанції апеляції Міністерства юстиції Росії на те рішення, ухвалене у квітні, і воно набуло законної сили.

У відповідь у Міністерстві юстиції Росії висловили жаль, що Страсбурзький суд не дослухався до його аргументів стосовно виплати морального відшкодування родинам загиблих, потерпілих і тим, хто вижив під час захоплення заручників чеченськими бойовиками 1 вересня 2004 року у школі в місті Беслані в Північній Осетії в Росії і під час подальшої силової операції російських силовиків, що мала на меті визволити захоплених. Але в міністерстві заявили, що виконають рішення суду.

У квітні Європейський суд із прав людини встановив, що влада Росії порушила статтю 2 європейської Конвенції про права людини – про право на життя – тим, що не здійснила належного планування і виконання операції так, щоб мінімізувати ризик для життя заручників. Суд тоді ухвалив, що Росія має виплатити суми по кілька тисяч євро морального відшкодування 409 позивачам на загальну суму у 2 мільйони 995 тисяч євро. Мін’юст Росії оскаржив це рішення.

1 вересня 2004 року чеченські бойовики захопили і три дні утримували заручниками понад 1200 учнів і вчителів школи в Беслані. Відповідальність за це взяв на себе один із тодішніх ватажків чеченських бойовиків Шаміль Басаєв. Унаслідок захоплення заручників, а головним чином унаслідок погано підготованого штурму школи російськими силовиками загинули 334 людини, з них 186 дітей, багато лишилися інвалідами; значному числу бойовиків удалося втекти.