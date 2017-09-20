Щонайменше 140 людей загинули через сильний землетрус у Мексиці

Щонайменше 140 людей загинули в результаті сильного землетрусу, що стався 19 вересня у Мексиці. Від землетрусу з магнітудою 7,1 найбільше постраждали жителі Мехіко і прилеглих районів. Підземні поштовхи зруйнували численні будівлі в столиці і викликали паніку серед населення.

Рятувальні служби і волонтери 20-мільйонного Мехіко шукають під завалами можливих жертв.

Мер столиці Мігель Анхель Мансера заявив, що 44 будівлі серйозно пошкоджені або зруйновані землетрусом, зокрема житлові будинки і школи. Також сталося кілька значних витоків газу і пожеж.

Місцеві ЗМІ повідомили, що людям надходять смс-повідомлення від родичів, які просять про порятунок під завалами.

Менш ніж два тижні тому внаслідок іншого землетрусу 7 вересня на півдні Мексики загинули не менш ніж 98 людей.

Понад 30 років тому, у 1985 році, у ці ж дні Мексика пережила потужний землетрус, який забрав життя 10 тисяч людей в Мехіко.