Ядерна угода з Іраном потребує змін, щоб США її підтримали – Тіллерсон

Державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив про необхідність внесення змін до ядерної угоди з Іраном від 2015 року, щоб адміністрація президента Дональда Трампа погодилася її підтримати. Про це він заявив 19 вересня в інтерв’ю телеканалу Fox News.

Тіллерсон зазначив, що адміністрація особливо стурбована положеннями угоди, згідно з якими ряд обмежень, накладених на Іран через його ядерну діяльність, буде скасовано в 2025 році.

Це він назвав «найслабшим місцем» Спільного всеосяжного плану дій з врегулювання ядерної проблеми Ірану.

«Якщо ми збираємося дотримуватися угоди з Іраном, то в неї доведеться внести зміни. Це положення є просто нерозумним шляхом руху вперед. Це, як кинути порожню банку так, щоб вона покотилася дорогою і попалася комусь під ноги в майбутньому», – сказав Тіллерсон.

Він зазначив, що Сполучені Штати шукатимуть допомоги серед союзників в Європі, які підписали цю угоду, з метою змін норм угоди з Тегераном.

«Ми потребуємо підтримки наших союзників, наших європейських союзників і не лише, щоб заявити Ірану, що ця угода дійсно потребує перегляду», – додав Рекс Тіллерсон.

Раніше президент Франції Еманюель Макрон, активний прихильник угоди з Іраном, на полях Генасамблеї ООН також заявив про необхідність відновлення переговорів щодо норм, дія яких має закінчитися. Водночас у своєму виступі 19 вересня Макрон сказав, що відмова від угоди буде «серйозною помилкою», а будь-яке рішення з цього приводу «безвідповідальним». Але він визнав, що угода не охоплює ядерну діяльність Ірану після 2025 року.

Раніше того ж дня президент США Дональд Трамп в своєму першому виступі на Генасамблеї ООН заявив, що світові лідери не можуть дотримуватися угоди, якщо вона забезпечує «прикриття» для Ірану в його побудові ядерної програми. Президент Ірану Хасан Роугані у відповідь заявив, що що Сполучені Штати втратять довіру до світу, якщо припинять ядерну угоду, яка також була підписана Францією, Великобританією, Росією, Китаєм і Німеччиною.