Кількість жертв землетрусу у Мексиці перевищила 200

Щонайменше 226 людей загинули через потужний землетрус, який стався 19 вересня в центральній частині Мексики, повідомляє агентство з цивільного захисту. Більшість смертей зафіксовано у Мехіко і в районах на південь і схід від столиці.
Близько 2 мільйонів людей залишились без електрики, виникли проблеми з телефонним зв’язком.
Президент Мексики Енріке Пенья Ньєто заявив, що понад 20 дітей і двоє дорослих загинули в школі, яка завалилася через землетрус. Ще 30 дітей і восьмеро дорослих зникли безвісти.
Рятувальні служби і волонтери 20-мільйонного Мехіко шукають під завалами можливих жертв.
Землетрус з магнітудою 7,1 стався у Мексиці після того, як менш ніж два тижні тому внаслідок іншого землетрусу на півдні країни загинули близько сотні людей.
Понад 30 років тому, у 1985 році, у ці ж дні Мексика пережила потужний землетрус, який забрав життя 10 тисяч людей в Мехіко.
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