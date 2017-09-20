Кількість жертв землетрусу у Мексиці перевищила 200

Щонайменше 226 людей загинули через потужний землетрус, який стався 19 вересня в центральній частині Мексики, повідомляє агентство з цивільного захисту. Більшість смертей зафіксовано у Мехіко і в районах на південь і схід від столиці.

Близько 2 мільйонів людей залишились без електрики, виникли проблеми з телефонним зв’язком.

Президент Мексики Енріке Пенья Ньєто заявив, що понад 20 дітей і двоє дорослих загинули в школі, яка завалилася через землетрус. Ще 30 дітей і восьмеро дорослих зникли безвісти.

Рятувальні служби і волонтери 20-мільйонного Мехіко шукають під завалами можливих жертв.

Землетрус з магнітудою 7,1 стався у Мексиці після того, як менш ніж два тижні тому внаслідок іншого землетрусу на півдні країни загинули близько сотні людей.

Понад 30 років тому, у 1985 році, у ці ж дні Мексика пережила потужний землетрус, який забрав життя 10 тисяч людей в Мехіко.

