Президент Афганістану вітає нову стратегію США щодо боротьби з талібами

Президент Афганістану Ашраф Гані заявив, що вітає рішучість президента США Дональда Трампа перемогти у війні проти талібів. Про це він сказав 19 вересня під час виступу в ООН, заявивши, що його країна «на лінії фронту» в глобальній війні проти тероризму.

«Хоча, можливо, ми знаходимось на передовій, загроза не знає кордонів. Для терористичних угруповань, які ховаються в регіоні, напад в Кабулі чи напад у Брюсселі, Парижі, Барселоні, Лондоні або де-інде є рівнозначною перемогою», – сказав Гані, додавши, що нова стратегія США дає його країні «впевненість».

«Стратегія консолідує всі інструменти американської влади, даючи сигнал, що« Талібан »і його прихильники не можуть перемогти у військовому плані. Тільки через політичне врегулювання ми зможемо домогтися сталого миру», – сказав він.

Гані також закликав «Талібан», Пакистан, інших своїх країн-сусідів та сторони в конфлікті приєднатися до переговорів задля встановлення сталого миру.

21 серпня президент США оголосив про нові підходи своєї адміністрації щодо Афганістану, де міжнародна коаліція на чолі зі США та афганський уряд 16 років ведуть боротьбу проти угруповання «Талібан», «Аль-Каїди» та інших екстремістських груп. Днями міністр оборони США Джеймс Маттіс заявив, що понад 3 тисячі військовослужбовців додаткових військ перебувають «на шляху» до Афганістану.