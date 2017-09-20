Українські консули повідомили про зв’язок з рятувальниками у Мексиці, постраждалій від землетрусу

Департамент консульської служби МЗС України повідомляє, що дипломати перебувають на зв’язку з рятувальниками у Мексиці після повідомлень про численні жертви від землетрусу 19 вересня.

Інформації про можливих постраждалих українців через сильні підземні поштовхи у Мексиці не надають.

Водночас дипломати вказали номер телефону, за яким можна зв’язатися для надання такої інформації: +52155 1451 4776.

За останніми даними, понад 200 людей загинули через потужний землетрус, який стався 19 вересня в центральній частині Мексики. Понад 20 дітей і двоє дорослих загинули в школі, яка завалилася через землетрус у Мехіко, ще 30 дітей і восьмеро дорослих зникли безвісти.

Більшість смертей зафіксовано у якраз у столиці країни і в районах на південь і схід від неї. Зруйновані численні будівлі, близько 2 мільйонів людей залишились без електрики, виникли проблеми з телефонним зв’язком. Рятувальні служби і волонтери шукають під завалами можливих жертв.

Землетрус з магнітудою 7,1 стався у Мексиці після того, як менш ніж два тижні тому внаслідок іншого землетрусу на півдні країни загинули близько сотні людей.