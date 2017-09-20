Жителя Казахстану, що воював на боці бойовиків на Донбасі, засудили до умовного терміну

Суд міста Семей на північному сході Казахстану засудив місцевого жителя до трьох із половиною років позбавлення волі умовно за участь у бойових діях на сході України на боці підтримуваних Росією бойовиків.

Влада міста 20 вересня повідомила, що чоловіка, імені якого не називають, засудили за звинуваченням у незаконній участі у збройному конфлікті закордоном і незаконному володінні зброєю.

За даними влади, чоловік приєднався до бойовиків у Донецьку у липні 2016 року і воював проти українських урядових сил до грудня цього ж року.

За час конфлікту на сході України від 2014 року за схожими звинуваченнями у Казахстані вже ув’язнили трьох громадян. Зокрема, у листопаді 2016 року суд у місті Актобе засудив одного з них, Максима Єрмолова, до трьох років ув’язнення.