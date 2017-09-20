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20 Вересень 2017, Київ 15:16
Новини | Події

Помер засновник видавництва «Смолоскип» Осип Зінкевич

Осип Зінкевич

Засновник і багаторічний президент Міжнародного благодійного фонду «Смолоскип», голова видавництва «Смолоскип», меценат Осип Зінкевич помер на 93-му році життя 18 вересня. Про це повідомила Facebook-сторінка видавництва.

«Осип Зінкевич упродовж 50 років керував фондом і видавництвом «Смолоскип», видав понад 500 книжок, опікувався пам’яттю забутих і репресованих письменників і відкрив шлях у літературу сотням молодих митців», – йдеться в повідомленні.

У «Смолоскипі» повідомили, що заочно попрощатися з Осипом Зінкевичем можна у видавництві відтепер і до 27 вересня.

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