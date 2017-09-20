«Справу Плотницького» повернули на розгляд в Бабушкінський райсуд Дніпра

У Дніпрі справу проти ватажків угруповання «ЛНР» – Ігоря Плотницького, Олександра Гурєєва та Андрія Патрушева – за збитий військовий літак Іл-76 з українськими військовослужбовцями на борту повернули на розгляд в Бабушкінський районний суд міста. Відповідне рішення в середу ухвалив апеляційний суд Дніпропетровської області.

Голова Бабушкінського райсуду Дніпра Ігор Литвиненко звернувся із заявою до апеляційного суду області про те, що всі можливості для розгляду цієї справи в очолюваному ним суді вичерпались. Сторона захисту родин загиблих також у суді в середу просила передати справу до іншого районного суду Дніпропетровської, аби вона «не ходила по колу».

Минулого тижня стало відомо, що справу проти ватажків угруповання «ЛНР» – Ігоря Плотницького, Олександра Гурєєва та Андрія Патрушева – за збитий військовий літак Іл - 76 з українськими військовослужбовцями на борту передали до апеляційного суду для визначення підсудності.

Це сталось після того, як 12 вересня у Дніпрі у Бабушкінському районному суді Дніпра не відбувся судовий розгляд «справи Плотницького» через вже другий самовідвід колегії суддів. Справу мала розглядати колегія із трьох суддів – Наталія Карягіна, Лариса Татарчук, Світлана Марущак. Однак усі троє суддів заявили про самовідвід, посилаючись на упередженість та необ’єктивність при розподілі цієї судової справи.

Схожа ситуація в цьому суді була і 20 липня. Тоді двоє суддів заявили про самовідвід.

У січні 2017 року прокуратура Дніпропетровської області передала до суду обвинувальний акт проти керівника терористичної організації «ЛНР» Ігоря Плотницького та двох командирів незаконних збройних формувань у справі збитого літака Іл-76. Дії цих осіб кваліфіковано як терористичний акт (частина 3 статті 258 Кримінального кодексу України).

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було уражено літак Іл -76 МД. Він загорівся та впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. Усі загинули.