НАБУ спростовує заяву Луценка про незаконне прослуховування держслужбовців

У Національному антикорупційному бюро заявляють, що інформація, озвучена генпрокурором Юрієм Луценком про проведення детективами несанкціонованого прослуховування, не відповідає дійсності.

«Важко зрозуміти причини, з яких Юрій Луценко свідомо вводить в оману громадськість. Не виключаємо, що подібні заяви мають на меті заблокувати створення незалежного Антикорупційного суду та дискредитувати НАБУ в очах громадськості та іноземних партнерів», –йдеться у заяві бюро.

При цьому у відомстві нагадали, що НАБУ не має повноважень для здійснення автономного прослуховування і з цією метою користується засобами Служби безпеки України.

«Генпрокурор мав би знати, що «поставити» на прослуховування один номер на підставі судової ухвали про дозвіл на прослуховування іншого технічно неможливо», – додають в бюро.

Сьогодні Юрій Луценко заявив, що НАБУ незаконно прослуховувало понад 140 держслужбовців.

«У мене є юридичні докази того, що НАБУ, отримавши дозвіл на прослуховування 18 осіб, здійснювало прослуховування більше 140. Це люди з охорони президента України та інші посадовці з різних гілок влади», – сказав Луценко.

НАБУ наразі не має права на автономне прослуховування, проте питання про надання такого права неодноразово порушувалося. Зокрема у Верховній Раді зареєстрований законопроект №4812, який передбачає надання права підрозділам Національного антикорупційного бюро України на зняття інформації з каналів зв’язку (прослуховування) без залучення до виконання негласних слідчих дій працівників підрозділів органів Національної поліції чи органів безпеки.

Як зазначається у пояснювальній записці, наразі складається ситуація, коли НАБУ позбавлене можливості самостійно знімати інформацію з каналів зв’язку, що «в окремих випадках призводить до ускладнення отримання інформації або до розголошення відомостей, які мають конфіденційний характер, третім особам та у подальшому має наслідком, що інформація втрачає свою актуальність».