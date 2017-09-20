Луценко: прокуратура оголосила нову підозру колишньому меру Запоріжжя Сіну

Прокуратура оголосила про підозру колишньому меру Запоріжжя Олександру Сіну, якого підозрюють за двома епізодами щодо незаконного відчуження землі. Про це під час брифінгу у Запоріжжі повідомив Юрій Луценко.

«Він не скористався законом наділеними повноваженнями зупинити рішення міськради з відлучення землі в об’єкті Великий Луг (заповідна зона), де було з 2,5 гектари заповідної землі було виділено для будівництва непростим людям Запоріжжя. Також інший епізод – з виділення трохи меншої земельної ділянки на території лісу першої категорії, що без рішення Кабміну робити не можна. Це зловживання. Стаття 364, що передбачає серйозну відповідальність. Наразі повідомили про підозру рідним Сіна; до жеку подали повідомлення, як каже закон», – повідомив очільник ГПУ.

Також Юрій Луценко через ЗМІ звернувся до Олександра Сіна з проханням прибути до найближчого відділка поліції чи прокуратури, аби уникнути силового приводу.

Це не перше кримінальне провадження щодо колишнього мера Запоріжжя. За даними слідчих, 31 грудня 2014 року він уклав контракти з керівниками комунальних закладів і установ охорони здоров’я міста строком на три місяці. У прокуратурі зазначають, що таким чином він грубо порушив вимоги закону «Основи законодавства України про охорону здоров’я» та законодавства про працю, якими передбачено укладання таких контрактів на строк від трьох до п’яти років.

15 квітня 2015 року прокуратура Запорізької області передала до суду обвинувальний акт стосовно Олександра Сіна, який на той час обіймав посаду міського голови Запоріжжя.

У листопаді 2016 року суд заборонив Олександру Сіну обіймати посади в органах влади терміном на два роки.