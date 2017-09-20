В Ірані публічно стратили обвинуваченого у зґвалтуванні і вбивстві дитини

В Ірані публічно стратили чоловіка, обвинуваченого у зґвалтуванні і вбивстві 7-річної дівчинки.

За повідомленнями, страту 42-річного Есмаїла Джафарзаде показали на аматорському відео, яке 20 вересня транслювало державне телебачення.

Джафарзаде повішали на головній площі міста Парсабад, що у провінції Ардебіл. Повідомляється, що подивитися на це прийшли кілька тисяч людей, серед яких діти. Багато хто знімав страту на мобільний телефон.

Прокурор провінції Ардебіл Насер Атабаті заявив, що страту зробили публічною, щоб відновити віру громадян у безпеку.

Атена Аслані зникла у червні, вийшовши від батька, вуличного торговця.

За повідомленням прокурора, Джафарзаде, який був головним підозрюваним, зізнався у зґвалтуванні і вбивстві дівчинки відразу після того, як поліції знайшла її тіло у його гаражі.

Президент Ірану Хассан Роугані назвав цей випадок «жахливим» і закликав до негайного правосуддя.

За інформацією Amnesty International, Іран є однією з країн, де проводиться найбільше страт. У 2016 році тут стратили щонайменше 567 людей. Більшість випадків пов’язані із торгівлею наркотиками.