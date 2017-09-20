У Кремлі назвали Морґана Фрімана «жертвою емоційного перевантаження»

У Кремлі слова американського актора Морґана Фрімана про війну США з Росією пояснюють емоційною екзальтацією, властивою творчим людям.

«Багато творчих людей легко стають жертвами емоційного перевантаження, не володіючи реальною інформацією про реальний стан справ», – заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

Він зазначив, що Москва не сприймає серйозністю заяв актора. «Подібні заяви не ґрунтуються на реальній інформації, вони носять виключно емоційний характер», – заявив Пєсков.

Раніше в інтернеті було опубліковане відео, на якому Фріман говорить про змову Росії проти США задля помсти, а нинішню ситуацію називає «війною». Він також висловлює впевненість, що Росія вчинила кібератаку на США, а президента Росії Володимира Путіна називає «колишнім шпигуном КДБ». Фріман закликає приєднатися до «Комітету з розслідування злочинів Росії».

19 вересня у США оголосили про створення некомерційної організації «Комітет з розслідування злочинів Росії» (Committee to Investigate Russia). Вона має інформувати американців про загрозу національній безпеці з боку Москви. До експертної ради комітету увійшов колишній директор Національної розвідки США Джеймс Клеппер, а також політологи та члени обох американських партій.

За словами організаторів, вони хочуть зібрати інформацію про розслідування «атак Росії на демократичний процес у США». Актор Морґан Фріман у спеціальному відеозверненні для нової організації закликав президента США Дональда Трампа визнати втручання Росії у вибори 2016 року.

Спроби Кремля вплинути на результат виборів розслідує Конгрес США і спеціальний прокурор Роберт Мюллер. Москва будь-яке втручання відкидає. Дональд Трамп назвав розслідування «полюванням на відьом».