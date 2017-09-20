У Дніпрі розпочався суд над підозрюваним у вбивстві працівника СБУ добровольцем 

У Дніпрі розпочався судовий розгляд у справі колишнього добровольця Дениса Гордєєва, якого підозрюють у вбивстві співробітника СБУ у березні 2015 року на блокпосту у Волновасі Донецької області. 20 вересня справу почав розглядати Ленінський районний суд Дніпра.

Суд вирішив, що розпочати слухання справи у частині зачитування обвинувального акту Денису Гордєєву можна без присутності потерпілих, які не з’являються на судові засідання.

На засіданні у середу підсудний Гордєєв, зокрема, заявив до суду клопотання щодо з’ясування місця перебування потерпілих у справі. Вони не з’являються до суду, однак передали заяви з проханням про початок судового процесу без них, які Гордєєв піддає сумніву. За його словами, зокрема, в одній із заяв йдеться про те, що особа перебуває у Донецьку, на тимчасово окупованій території, тоді як Донецьк, за рішенням Верховної Ради України, не визнано тимчасово окупованою територією.

«У цих заявах містяться незрозумілі відомості», – сказав Денис Гордєєв.

Зачитування обвинувального акту в суді Гордєєву розпочалось, однак через проблеми з фіксацією судового процесу, суд оголосив перерву. Наступне засідання призначили на 25 вересня.

Засідання, яке мало відбутись тиждень тому, 13 вересня, не відбулось через відсутність адвокатів двох обвинувачених у цій самій справі. Судове засідання у справі, призначене на 8 вересня, також не відбулось і було перенесене через неявку потерпілої сторони.

Загалом розгляд справи Гордєєва в судах триває вже півтора року. Разом з ним у цій справі проходить семеро осіб.

Як повідомила Радіо Свобода адвокат Дениса Гордєєва Олена Сторожук, обвинувальний акт її підзахисному був вручений ще в лютому 2016 року, з того часу справу намагались розглянути в кількох судах Донеччини, але безуспішно, зокрема, через те, що судді заявляли про самовідводи.

Колишнього бійця добровольчих підрозділів Дениса Гордєєва обвинувачують у вбивстві співробітника СБУ Віктора Манзика. Як заявив у березні 2015 року народний депутат України Андрій Денисенко, вбивство було скоєне із табельної зброї співробітника СБУ, «під час спроби з боку Гордєєва зупинити трафік «лівої» горілки, який іде з території Донецької і Луганської області, яка виготовляється сепаратистами».

Тоді ж голова Служби Безпеки України Валентин Наливайченко звинуватив високопосадовців Дніпропетровської облдержадміністрації у фінансуванні міжрегіонального бандитського угрупування. За його словами, одним зі злочинів, нібито скоєних цією групою, є вбивство капітана СБУ Віктора Манзика, який намагався перекрити потік контрабанди з окупованих територій.

Сам Денис Гордєєв зазначає, що справа проти нього «сфабрикована».