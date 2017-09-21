Порошенко – Трамп: друга зустріч за три місяці – ранковий ефір Радіо Свобода

Про що говоритимуть під час зустрічі президенти України і США?

Три мільярди на 15 років: на що підуть зовнішні запозичення?

Як хасиди в Умані святкують Рош-га-Шана?

На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Дмитро Баркар і гості студії: виконавчий директор міжнародного фонду «Відродження» Євген Бистрицький, політолог Вадим Хомаха; президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах, економіст Борис Кушнірук; секретар міськради міста Умань Людмила Кирилюк, завідувач відділу юдаїки Національної бібліотеки ім. В.Вернадського Ірина Сергеєва.