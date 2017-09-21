Туреччина підтвердила підтримку суверенітету України – прес-служба Порошенка

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час зустрічі з українським колегою Петром Порошенком підтвердив незмінну підтримку Турецькою Республікою суверенітету та територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах. Про це за підсумками зустрічі, що відбулася 20 вересня на полях 72-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомила прес-служба голови української держави.

«Петро Порошенко та Реджеп Тайїп Ердоган висловили задоволення у зв’язку із суттєвими зрушеннями на окремих стратегічних напрямках взаємодії і заявили про налаштованість докладати подальших зусиль задля поглиблення стратегічного партнерства між двома країнами у практичній площині», – йдеться в повідомленні.

Попри відновлення співпраці з Росією після періоду суттєвого погіршення відносин, Туреччина незмінно вказує на незаконність анексії Криму Росією і закликає до поваги територіальної цілісності України. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу на початку 2017 року заявив, що Анкара не переглядатиме свою позицію з цього питання. Анкара також відзначає, що продовжить захищати права і інтереси кримських татар, що живуть в окупованому Криму.