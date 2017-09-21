В Україні через негоду знеструмлені 130 населених пунктів – ДСНС

З 20 на 21вересня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 130 населених пунктів у восьми областях, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

На Хмельниччині без електрики залишилися 45 сіл і містечок, на Чернігівщині – 33.

У Тернопільській області таких населених пунктів 18, у Київській, Львівській та Сумській – по дев’ять, у Чернівецькій – чотири, у Волинській – три.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено аварійні бригади обленерго, вказують рятувальники.