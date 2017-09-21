Тіллерсон сподівається, що Іран погодиться на переговори про зміни в ядерній угоді

Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що він все ще сподівається, що Іран погодиться на переговори про зміни в ядерній угоді 2015 року – попри те, що іранський президент відмовився від нових переговорів.

Увечері 20 вересня після зустрічі в ООН з іншими сторонами угоди Тіллерсон вдруге вказав на «слабкі» умови, які дозволяють Іранові поновити збагачення урану в 2025 році. «Ніколи не говори ніколи», – сказав Тіллерсон, коментуючи іранські заяви про неможливість перегляду угоди.

Президент Ірану Хасан Роугані вказав на складність досягнення нових домовленостей. «Це угода, робота над якою тривала два роки по кожному окремому слову та кожному окремому реченню. Ми змогли домовитися про взаємоприйнятні дати та терміни, тому ця угода не є тим, до чого ви можете торкнутися. Якщо ви витягнете одну цеглину, вся будівля розвалиться», – сказав він журналістам на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Раніше президент Франції Еманюель Макрон, активний прихильник угоди з Іраном, на полях Генасамблеї ООН також заявив про необхідність відновлення переговорів щодо норм, дія яких має закінчитися. Водночас у своєму виступі 19 вересня Макрон сказав, що відмова від угоди буде «серйозною помилкою», а будь-яке рішення з цього приводу «безвідповідальним». Але він визнав, що угода не охоплює ядерну діяльність Ірану після 2025 року.

Раніше того ж дня президент США Дональд Трамп в своєму першому виступі на Генасамблеї ООН заявив, що світові лідери не можуть дотримуватися угоди, якщо вона забезпечує «прикриття» для Ірану в його побудові ядерної програми. Президент Ірану Хасан Роугані у відповідь заявив, що що Сполучені Штати втратять довіру до світу, якщо припинять ядерну угоду, яка також була підписана Францією, Великобританією, Росією, Китаєм і Німеччиною.