Клімкін і Ґабріель обговорили розгортання миротворців ООН на Донбасі – МЗС України

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся зі своїм німецьким колегою Зіґмаром Ґабріелем на полях 72-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, повідомляє українське зовнішньополітичне відомство.

«Головну увагу співрозмовники приділили мобілізації спільних зусиль з метою врегулювання російсько-українського конфлікту, забезпечення дотримання Росією мінських домовленостей, а також просуванню ініціативи України щодо розгортання миротворчої операції ООН на Донбасі», – йдеться в повідомленні.

«Зіґмар Ґабріель підкреслив, що мандат такої операції не має обмежуватися захистом членів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і повинен включати всю територію окупованого Донбасу, наголошується в інформації МЗС України.

Президент України Петро Порошенко 20 вересня у виступі на 72-й сесії Генеральної асамблеї ООН вкотре закликав ООН якнайшвидше розгорнути миротворців на Донбасі.

Президент Росії Володимир Путін на початку вересня змінив свій попередній спротив ідеї введення на Донбас миротворців ООН, із якою вже давно виступає Україна, і виступив із власною пропозицією, за якою, зокрема, ця місія мала б розташуватися виключно на лінії контакту і ні на яких інших територіях. Після того, як цю ідею відкинули Україна і низка західних країн, Росія дещо змінила формулювання, погодившись на миротворців не тільки безпосередньо на самій лише лінії контакту, але й далі виступає проти контролю цієї місії над кордоном.