Зустріч Трампа й Порошенка триватиме одну годину – прес-офіс Білого дому

Прес-офіс Білого дому повідомляє, що зустріч президентів США та України Дональда Трампа та Петра Порошенка запланована на 10:30 за часом Нью-Йорка (це 17:30 за Києвом), її тривалість складатиме одну годину.

Як вказано в розкладі роботи президента США на 21 вересня, зустріч відбудеться у нью-йоркському Lotte New York Palace Hotel, їй передуватиме діалог Трампа з президентом Афганістану Ашрафом Ґані.

Після переговорів із Порошенком у планах президента США значаться заходи з участю президента Південної Кореї та прем’єр-міністра Японії, а також зустріч із президентом Туреччини.

Президент України Петро Порошенко 18 вересня розпочав офіційний візит до США для участі у 72-й сесії Генеральної асамблеї ООН. Як заявляв Порошенко, серед іншого, він планує порушити питання про введення миротворців ООН на окуповану частину Донбасу.