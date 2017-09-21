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21 Вересень 2017, Київ 10:49
Новини | Політика

Зустріч Трампа й Порошенка триватиме одну годину – прес-офіс Білого дому

Попередня зустріч президентів США та України Дональда Трампа (п) та Петра Порошенка, Вашингтон, 20 червня 2017 року

Прес-офіс Білого дому повідомляє, що зустріч президентів США та України Дональда Трампа та Петра Порошенка запланована на 10:30 за часом Нью-Йорка (це 17:30 за Києвом), її тривалість складатиме одну годину.

Як вказано в розкладі роботи президента США на 21 вересня, зустріч відбудеться у нью-йоркському Lotte New York Palace Hotel, їй передуватиме діалог Трампа з президентом Афганістану Ашрафом Ґані.

Після переговорів із Порошенком у планах президента США значаться заходи з участю президента Південної Кореї та прем’єр-міністра Японії, а також зустріч із президентом Туреччини.

Президент України Петро Порошенко 18 вересня розпочав офіційний візит до США для участі у 72-й сесії Генеральної асамблеї ООН. Як заявляв Порошенко, серед іншого, він планує порушити питання про введення миротворців ООН на окуповану частину Донбасу.

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