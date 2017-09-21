Росія виводить техніку з Білорусі після завершення навчань «Захід-2017»

Росія розпочала виведення військ і техніки з Білорусі після завершення спільних із білоруськими колегами навчань «Захід-2017». Про це з місця подій повідомляють кореспонденти білоруської редакції Радіо Свобода.

За їхніми даними, 21 вересня на залізничній станції Верайци перебувають близько 50 танків різної модифікації, більшість із них уже завантажені на платформи.

За розповідями місцевих жителів, техніка з полігону, на якому проходили навчання, прибула своїм ходом увечері 20 вересня.

Спільні російсько-білоруські навчання «Захід-2017» відбувалися на території Білорусі з 14 до 20 вересня. За офіційними даними, в Білорусі вони охопили сім полігонів і дві місцевості, в них взяли участь 10 тисяч 200 військовослужбовців.

Країни-сусіди Білорусі турбувалися, що Кремлю навчання потрібні для перетворення Білорусі на плацдарм для наступу на Україну. Білоруська опозиція побоювалася, що президент Росії Володимир Путін може використати навчання для початку анексії Білорусі.

Міністерство оборони Білорусі відзначала «оборонний» характер навчань «Захід-2017» і обіцяло, що всі російські військовослужбовці, які беруть у них участь, залишать білоруську територію до 30 вересня.