Центробанк Росії розпочав санацію 12-го за обсягом активів банку країни

Центральний банк Росії 21 вересня оголосив про санацію «Бінбанку», 12-ї за обсягом активів фінансової установи країни. У прес-релізі йдеться, що банк продовжить працювати в звичайному режимі.

Раніше цього тижня в Банку Росії заявили, що «Бінбанк» отримає кошти, «необхідні для підтримки ліквідності». Суму в керівництві регулятора не назвали, але уточнили, що про виділення цих коштів попросив сам банк.

«Бінбанк» входить в число 30 найбільших банків Росії, обіймаючи сьоме місце за розмірами вкладів фізичних осіб. Повідомлення про його фінансові проблеми почастішали в останні тижні.