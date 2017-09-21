Депутати відмовилися скасувати перерви і продовжити робочий день 21 вересня

Народні депутати не підтримали пропозицію голови Верховної Ради України Андрія Парубія працювати 21 вересня без перерв до завершення розгляду законопроектів щодо судової і пенсійної реформи.

«Пропоную працювати без перерви з 12:00 до 12:30 і без перерви з 14:00 до 16:00 і до завершення розгляду судової та пенсійної реформи», – запропонував спікер. Він тричі ставив пропозицію на голосування, але необхідної підтримки депутатів вона не здобула.

Парубій зазначив, що має намір ще раз запропонувати депутатам продовжити свій робочий день.

Народні депутати 21 вересня продовжують розглядати законопроекти судової реформи. На порядку денному роботи парламенту на 21 вересня також є законопроекти щодо пенсійної реформи.