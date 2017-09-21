Інформація про замінування міської ради в Києві не підтвердилася – поліція

Поліція Києва повідомляє, що вибухівки у будівлі Київської міської державної адміністрації не знайшли. Перевірку проводили після того, як близько полудня 21 вересня до чергової частини поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування будівлі КМДА.

«За викликом негайно направили представників профільних структурних підрозділів поліції, спеціалістів вибухотехнічних служб, кінологів та рятувальників. На даний час огляд адміністративної будівлі та прилеглої до неї території завершений: жодних небезпечних предметів не виявлено», – повідомили в поліції.

Через анонімний дзвінок евакуювали близько 200 працівників і відвідувачів.

Правоохоронці шукають людину, яка повідомила про псевдозамінування.

Випадки анонімних повідомлень з інформацією про замінування у Києві почастішали впродовж останніх років.

У липні цього року Служба безпеки України заявляла про затримання чоловіка, який повідомив про мінування київського метрополітену.

У СБУ наголошують, що хибне повідомлення про мінування будь-яких об’єктів власності карається позбавленням волі на строк від двох до шести років.