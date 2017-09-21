МОН: у Карпатах на горі Піп Іван триває відновлення обсерваторії

В українських Карпатах на горі Піп Іван продовжується відновлення астрономічно-метеорологічної обсерваторії.

Як повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки, вже реконструювали рятувальний пост, який відтепер працюватиме цілий рік.

«Без оновлення рятувального пункту ми не могли приступити до відновлення решти приміщень. Натепер створені усі належні умови для роботи гірських рятувальників, які цілодобово чергуватимуть тут цілий рік. Рятувальний пункт також дозволить підвищити рівень безпеки серед туристів у Карпатах», – заявив заступник міністра освіти і науки Роман Греба.

У МОН повідомляють, що наступним кроком стане відновлення метеорологічного центру обсерваторії – наразі в будівлі створюють та укріплюють перекриття між поверхами, ремонтують дах.

Обсерваторію на горі Піп Іван будували польські інженери. Відкрили її у липні 1938 року, але з початком Другої світової війни найцінніше обладнання евакуювали. У 1939-му тут була перша в Радянському Союзі високогірна геофізична обсерваторія і метеорологічна станція. У роки війни – спостережний пункт. Потім обсерваторія так і не запрацювала.

Розмови про відновлення обсерваторії ведуться ще з 2002 року.Науковці університетів Івано-Франківська і Варшави розробили спільний проект відновлення обсерваторії. За задумом, це має бути обсерваторія не лише для цих двох вишів, а й для інших українських та європейських навчальних закладів. Як очікується, після реконструкції студенти зможуть проходити практику й проводити наукові експерименти в обсерваторії.