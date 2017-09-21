Суд продовжує розглядати справу Януковича за звинуваченням у держзраді

Оболонський районний суд Києва продовжив розгляд справи щодо колишнього президента України Віктора Януковича, обвинуваченого у державній зраді.

У ході засідання суд відмовив державному захиснику Януковича Максиму Гераську в відводі секретаря судового засідання.

Суд оголосив перерву на 30 хвилин після того, як Герасько заявив, що нині в суді відбувся злочин і йому потрібно 30 хвилин на виклик поліції.

Злочином адвокат вважає те, що суд відхилив усі його клопотання, чим порушив право Януковича на захист. Прокурор назвав це клопотання «цирком». Після чого головуючий у справі закликав сторону обвинувачення використовувати юридичну лексику.

Наразі триває перерва у судовому засіданні.

17 серпня колегія суддів Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання колишнього адвоката Януковича Віталія Мешечека про самовідвід і постановив призначити нового державного адвоката.

Оболонський районний суд Києва наприкінці червня перейшов до заочного розгляду справи за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича.

Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року.

Екс-президент України, що втік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає.