ГПУ: керівником Військової прокуратури сил АТО призначили Олега Ціцака

Генеральний прокурор України Юрій Луценко призначив Олега Ціцака керівником Військової прокуратури сил АТО.

Як повідомляє прес-служба ГПУ, під час представлення в Краматорську Луценко серед основних завдань закликав звернути увагу на прискорення реалізації закону «Про амністію у 2016 році» та завершити його виконання до кінця жовтня.



Від червня 2015 року Ціцак обіймав посаду військового прокурора Ужгородського гарнізону Західного регіону.

З липня по серпень цього ж року тимчасово виконував обов’язки прокурора військової прокуратури Донецького гарнізону Південного регіону України, після цього був військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону.