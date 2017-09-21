Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
21 Вересень 2017, Київ 16:51
Новини | Події

ГПУ: керівником Військової прокуратури сил АТО призначили Олега Ціцака

Юрій Луценко

Генеральний прокурор України Юрій Луценко призначив Олега Ціцака керівником Військової прокуратури сил АТО.

Як повідомляє прес-служба ГПУ, під час представлення в Краматорську Луценко серед основних завдань закликав звернути увагу на прискорення реалізації закону «Про амністію у 2016 році» та завершити його виконання до кінця жовтня.

Від червня 2015 року Ціцак обіймав посаду військового прокурора Ужгородського гарнізону Західного регіону.

З липня по серпень цього ж року тимчасово виконував обов’язки прокурора військової прокуратури Донецького гарнізону Південного регіону України, після цього був військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG