В ЄС закликають владу України надати фінансування Суспільному мовнику, згідно з законом

Голова Представництва Євросоюзу в Україні Юґ Мінґареллі висловив занепокоєння можливим скороченням бюджету для Суспільного мовника в Україні на 2018 рік. 21 вересня він закликав владу Україні, надати фінансування, згідно із законом.

«Досвід країн-членів ЄС доводить, що незалежне суспільне мовлення, що належним чином фінансується і служить інтересам громадян, є одним із ключових елементів демократичного суспільства. До цього часу реформа суспільного мовлення в Україні розвивалася в цьому напрямку. ЄС та інші міжнародні донори вклали значні фінансові, технічні та професійні ресурси в цю реформу. Теперішні проблеми з недофінансування становлять виклик для досягнутого прогресу на сьогодні», – йдеться в заяві Мінґареллі.

Комісар Євросоюзу з питань європейської політики сусідства і розширення Йоганнес Ган також висловив розчарування можливим зменшенням удвічі бюджету для Суспільного мовлення в Україні і закликав українські органи влади повинні повністю виконати свої зобов’язання щодо цього.

Як раніше заявили представники НСТУ, в розподілі видатків державного бюджету України на наступний рік передбачено, що фінансова підтримка Суспільного становить половину з суми, яку передбачає закон про «Про суспільне телебачення і радіомовлення України».