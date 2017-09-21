У Нью-Йорку почалася зустріч Порошенка і Трампа

У Нью-Йорку почалася зустріч президента України Петра Порошенка з його американським колегою Дональдом Трампом.

«Радий зустрічі з Президентом США. Обговорюємо зміцнення українсько-американських відносин», – написав Порошенко у twitter.

Прес-офіс Білого дому сьогодні повідомив, що зустріч Трампа та Порошенка запланована на 10:30 за часом Нью-Йорка (це 17:30 за Києвом), її тривалість складатиме одну годину.

Як вказано в розкладі роботи президента США на 21 вересня, зустріч відбудеться у нью-йоркському Lotte New York Palace Hotel, їй передуватиме діалог Трампа з президентом Афганістану Ашрафом Ґані.

Після переговорів із Порошенком у планах президента США значаться заходи з участю президента Південної Кореї та прем’єр-міністра Японії, а також зустріч із президентом Туреччини.

Президент України Петро Порошенко 18 вересня розпочав офіційний візит до США для участі у 72-й сесії Генеральної асамблеї ООН. 20 вересня під час виступу в Раді безпеки ООН Порошенко, серед іншого, закликав ООН якнайшвидше розгорнути миротворчу місію на Донбасі.