Правоохоронці розглядають три версії пожежі у дитячому таборі «Вікторія» в Одесі

Правоохоронці зараз розглядають три основні версії пожежі у муніципальному дитячому таборі «Вікторія» в Одесі, заявив начальник управління поліції в Одеській області Дмитро Головін.

«Слідство розглядає наступні версії пожежі у дитячому таборі: порушення правил пожежної безпеки, підпал та загорання через несправність електричних приладів. Версія теракту не розглядається», – повідомив Головін.

Він додав, що у рамках справи також наразі проводиться генетична експертиза з ідентифікації тіл загиблих, її результати будуть відомі до завтра або післязавтра.

В Одесі 16 вересня загорівся один із корпусів дитячого табору «Вікторія». На той момент у таборі перебували понад 40 дітей. У результаті пожежі загинули троє дітей і двоє госпіталізовані.

За фактом пожежі відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 270 ККУ «Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки». Силовики повідомили про підозру директору дитячого табору, а також співробітниці табору, яка за функціональними обов’язками мала відповідати за пожежну безпеку в закладі. Суд їх арештував на два місяці без права внесення застави.

Крім того, прокуратура відкрила провадження за фактом службової недбалості одеських чиновників, зокрема співробітників одеського управління Державної служби з надзвичайних ситуацій і органів місцевого самоврядування.

На Одещині оголосили жалобу через загибель дітей.