Суд в Криму залишив під вартою трьох фігурантів бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір»

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму залишив під вартою до 12 листопада трьох фігурантів бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» – Рустема Абільтарова, Зеврі Абсеітова і Ремзі Меметова – на продовження їм арешту. Про це повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії.

Таким чином, суд відмовився задовольнити апеляційну скаргу захисту.

Засідання відбулися в закритому режимі, на оприлюднення рішення суду допустили лише рідних Ремзі Меметова, іншим не дозволили бути у залі суду.

«Ми не очікували іншого результату. Традиційно нікого, крім рідних Меметова, не пустили до зали суду. Але стан у наших героїв бойовий, незважаючи на важкі умови в СІЗО,– зараз там немає води. Вони були раді дізнатися, що їхні співвітчизники, джамаат, зібрався біля стін суду підтримати в'язнів», – зазначив координатор об'єднання «Кримська солідарність» Ділявер Меметов.

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму 8 вересня продовжив термін арешту фігурантам Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» до 12 листопада. Коли відбудеться розгляд апеляції на продовження арешту четвертому фігуранту Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» Енверу Мамутову, поки що невідомо.

12 травня минулого року у Бахчисараї російські силовики провели серію обшуків у будинках мусульман, а також у місцевому кафе. В результаті були затримані четверо бахчисарайців: Зеврі Абсеїтов, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров і Енвер Мамутов. Вони були затримані співробітниками ФСБ за підозрою в участі в організації «Хізб ут-Тахрір».

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії.

Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» 2003 року, включивши до списку об'єднань, названих «терористичними». Крім Росії ця організація як терористична заборонена в Узбекистані, Казахстані, Китаї та деяких інших азіатських і африканських країнах. У Німеччині діяльність «Хізб ут-Тахрір» обмежена через звинувачення в антисемітизмі. В Україні та в більшості країн Заходу вона може діяти легально.