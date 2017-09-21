ГПУ: затримали двох суддів, які пропонували керівнику САП Холодницькому хабар

У Генеральній прокуратурі заявляють про затримання двох суддів, які запропонували заступнику генпрокурора, керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому хабар 300 тисяч доларів США.

Як повідомляє речниця генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці в Facebook, голову Кіровського районного суду міста Дніпро і суддю цього суду затримали після передання першої частини неправомірної вигоди в розмірі 50 тисяч доларів США.

За її даними, хабар Холодницькому вони пропонували за закриття щодо судді (яка підозрюється НАБУ у вчиненні корупційного правопорушення) кримінального провадження і уникнення нею кримінальної відповідальності.

Сарган зазначила, що Холодницький звернувся з відповідним рапортом до генпрокурора.

Силовики кваліфікували дії працівників суду за статтею 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінально кодексу.

Наразі ведеться досудове розслідування і вирішуються питання обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Холодницький наразі не коментує цю інформацію.