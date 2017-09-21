Суд голосив перерву до 27 вересня у розгляді справи Януковича

Оболонський районний суд Києва оголосив перерву до 27 вересня у розгляді справи колишнього президента Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді.

Прокурори мали намір продовжити досліджувати докази сьогодні після 18:00, однак суд оголосив перерву у зв’язку із закінченням робочого дня.

Під час сьогоднішнього засідання державний захисник Януковича Максим Герасько подав клопотання про відвід головуючого судді Владислава Дев’ятка. Адвокат пояснив це клопотання тим, що суд відмовив у задоволенні всіх його клопотань, порушуючи цим право на захист і не даючи можливості повноцінно захищати Януковича. Суд відмовив у відводі.

17 серпня колегія суддів Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання колишнього адвоката Януковича Віталія Мешечека про самовідвід і постановив призначити нового державного адвоката.

Оболонський районний суд Києва наприкінці червня перейшов до заочного розгляду справи за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича.

Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року.

Екс-президент України, що втік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає.