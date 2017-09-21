Київрада почала розглядати петицію про заборону жебракування з тваринами в публічних місцях

Київська міська рада взяла до розгляду петицію про заборону жебракування з тваринами в усіх громадських місцях.

Як повідомляє прес-служба міськради, електронна петиція, зареєстрована в червні, набрала 10266 голосів при мінімально необхідних 10000.

За повідомленням, Київський міський голова Віталій Кличко уже доручив постійній комісії Київради з питань екологічної політики, а також профільним заступникам голови КМДА і виконавчому органу Київради (КМДА) розглянути цю петицію.

Авторка звернення Яніна Ренк вважає жебракування з тваринами в громадських місцях «аморальним явищем».

«Люди різного віку розташовуються в підземних переходах, на станціях метрополітену, базарах, площах, вулицях і заробляють на стражданнях беззахисних тварин… Це стало прибутковим бізнесом, який тримається на співчутті людей, котрі дають гроші і не замислюються, що оплачують біль та смерть», – зазначається в петиції.

У серпні президент України Петро Порошенко підписав закон, який передбачає суворіше покарання за правопорушення проти тварин.