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21 Вересень 2017, Київ 21:22
Новини | Події

Київрада почала розглядати петицію про заборону жебракування з тваринами в публічних місцях

Київська міська рада взяла до розгляду петицію про заборону жебракування з тваринами в усіх громадських місцях.

Як повідомляє прес-служба міськради, електронна петиція, зареєстрована в червні, набрала 10266 голосів при мінімально необхідних 10000.

За повідомленням, Київський міський голова Віталій Кличко уже доручив постійній комісії Київради з питань екологічної політики, а також профільним заступникам голови КМДА і виконавчому органу Київради (КМДА) розглянути цю петицію.

Авторка звернення Яніна Ренк вважає жебракування з тваринами в громадських місцях «аморальним явищем».

«Люди різного віку розташовуються в підземних переходах, на станціях метрополітену, базарах, площах, вулицях і заробляють на стражданнях беззахисних тварин… Це стало прибутковим бізнесом, який тримається на співчутті людей, котрі дають гроші і не замислюються, що оплачують біль та смерть», – зазначається в петиції.

У серпні президент України Петро Порошенко підписав закон, який передбачає суворіше покарання за правопорушення проти тварин.

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