У ПАРЄ повідомляють про візит Порошенка до Страсбурга

У Парламентській асамблеї Ради Європи повідомляють про візит до Страсбурга президента України Петра Порошенка.

«Асамблея заслухає президента Чехії Мілоша Земана і президента України Петра Порошенка», – мовиться в оголошенні на сайті ПАРЄ, опублікованому 21 вересня.

Візит Порошенка до Страсбурга підтвердив також голова української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв.

«Секретаріат ПАРЄ підтвердив виступ президента Порошенка на осінній сесії асамблеї у жовтні. Також протягом візиту буде урочисто відкрита Зірка Героїв Небесної Сотні на алеї у Страсбурзі, на встановлення якої спільно зібрали кошти українська громада Страсбурга та делегація України у ПАРЄ, а посол Дмитро Кулеба зробив титанічну роботу, щоб це відбулося», – зазначив Ар’єв у Facebook.

В українського президента наразі не повідомляли про цей візит. Зараз Петро Порошенко перебуває з візитом у США, куди він поїхав для участі у сесії Генеральної асамблеї ООН.

Сесія асамблеї ПАРЄ проходитиме у Страсбурзі з 9 по 13 жовтня.