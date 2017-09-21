У ФДМ розраховують на приватизацію «Одеського припортового» у 2018-му

У Фонді державного майна розраховують провести приватизацію Одеського припортового заводу навесні 2018 року. Про це заявив виконувач обов’язків голови ФДМ Віталій Трубаров.

«Ми провели конкурс з відбору оцінювачів, і вони вже працюють, щоб у встановлені терміни закінчити оцінку ОПЗ. Зважаючи на те, наскільки важливим є підприємство для регіону та країни, Фонд не може дозволити собі зволікати з проведенням його прозорої та ефективної приватизації, завдяки якій були б вирішені всі проблемні питання його роботи і він вийшов на нормальну ефективну діяльність», – зазначив Трубанов, якого цитує прес-служба ФДМ.

Публічне акціонерне товариство «Одеський припортовий завод» – це гігантський український виробничий комплекс, що працює з 1978 року. Він розташований за 30 кілометрів від Одеси і займає площу 250 гектарів. Основна продукція – карбамід та аміак – мінеральні добрива, які використовують аграрії. Понад 20 років держава намагається його продати, проте приватизація щоразу зривається.