Суд до 20 листопада продовжив термін тримання Єфремова під вартою

Старобільський районний суд Луганської області задовольнив клопотання прокурора Павла Кожухівського щодо продовження терміну тримання під вартою колишнього голови парламентської фракції Партії регіонів Олександра Єфремова на 60 днів. Відповідне рішення оголосив головуючий суддя Олександр Пелих.

«Суд вважає необхідним продовжити термін тримання під вартою Єфремова на 60 днів, а саме до 20 листопада 2017 року включно», – заявив він.

Водночас суддя Пелих наголосив, що запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, особистої поруки, домашнього арешту, застави не може бути застосовано до осіб, які підозрюються або обвинувачуються за деякими з інкримінованих Єфремову статей Кримінального кодексу.

Генеральна прокуратура України 4 січня направила до суду обвинувальний акт стосовно Єфремова. Його обвинувачують в організації захоплення будівлі Луганської ОДА; у пособництві в захопленні Управління СБУ в Луганській області; у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України; в організаційному сприянні створенню та діяльності угруповання «ЛНР»; державній зраді.

Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня. 13 січня 2017 року Єфремова із Києва конвоювали до Старобільська, де він і нині перебуває під арештом.