Вихідні в Україні будуть холодними – синоптики

Аномальну спеку, яка наприкінці робочого тижня в частині регіонів України, на вихідні зміниться на більш властиву осені прохолоду. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко, це підтверджують також сайти про погоду.

«Протягом суботи-неділі в Україні вдень очікується +18+23, на півдні та сході до +25 градусів. Особливий нюанс. Південно-східний та східний вітер може досягати сильних поривів. Капюшон на себе і шапочку на дитину візьміть», – попереджає Діденко.

Майже повсюди в Україні, крім східних областей, можливі дощі.

«Опади ймовірні практично в усіх областях, але періодично, тобто – дощі та прояснення. І тому, вибираючись на природу – вибирайтесь, але візьміть целофани і парасолі», – вказує синоптик.

Про погіршення погодних умов на вихідні попереджають і синоптичні сайти. Зокрема, американський wunderground.com обіцяє в Києві 22 вересня не більше +19 й дощ у другій половині дня, а 23 вересня – продовження зниження температури й закрите хмарами небо. Після вихідних дощі підуть, але температура високою вже не буде й відповідатиме сезону.