У Москві відкривають «алею» з бюстами Сталіна і Леніна

У столиці Росії Москві 22 вересня офіційно відкривають так звану «Алею правителів» із бюстами радянських вождів, зокрема Володимира Леніна і Йосифа Сталіна. Захід організовує Російське військово-історичне товариство, в церемонії бере участь міністр культури Росії Володимир Мединський.

До композиції, крім Леніна, Сталіна, Хрущова, Брежнєва, Андропова і Черненка, входить прижиттєвий бюст першого і єдиного президента СРСР Михайла Горбачова.

У червні цього року через меморіальну дошку Сталіну, встановлену в Московській державній юридичній академії, лави її професорів залишив адвокат Генрі Рєзник. Голова ради з прав людини при президенті Росії Михайло Федотов закликав демонтувати дошку.

В останні роки в Росії зростає кількість людей, які позитивно ставляться до Сталіна, відкриваються музеї Сталіну, йому ставлять пам’ятники, знаходять політичні виправдання сталінських репресій, забуваючи про мільйони її жертв. Згідно з недавнім опитуванням російського «Левада-центру», більшість росіян назвали Сталіна найвидатнішою людиною в світовій історії.

За даними опитування, проведеного прокремлівським Всеросійським центром дослідження громадської думки, відомим за російським скороченням ВЦІОМ, 62 відсотки росіян виступають «за повсюдне увічнення успіхів Сталіна» і приблизно таке ж число опитаних (65%) категорично проти установки знаків, що повідомляють про його «невдачі і злочини».