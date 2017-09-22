У Києві зафіксували найтеплішу ніч за 137 років спостережень – обсерваторія

У Києві 22 вересня зафіксували найтеплішу ніч за 137 років спостережень, повідомляють у Центральній геофізичній обсерваторії.

За даними обсерваторії, температура цієї ночі не опустилась нижче 19,3 градусів тепла – це на 4 градуси тепліше ніж це було у 1975 році.

Крім того, середньодобова температура у Києві на 7 градусів перевищує кліматичну норму і відповідає нормальній температурі середини липня.

Зважаючи на прогноз Укргідрометцентру, сьогодні існує ймовірність перевищення максимальної і середньодобової температури повітря у Києві, додають в геофізичній обсерваторії.

За даними синоптиків, у п’ятницю, 22 вересня, у Києві очікується 23-25 градусів тепла вдень.