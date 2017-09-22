Сирійську опозиційну активістку і її дочку-журналістку знайшли мертвими у Стамбулі

Сирійську активістку, що жила в Туреччині, і її дочку-журналістку знайшли мертвими у їхній квартирі в азійській частині Стамбула.

Турецька державна новинна агенція Anadolu повідомила, що тіла 60-річної Аруби Баракат і її 22-річної дочки Гали Баракат виявили пізно ввечері 21 вересня після того, як друзі повідомили поліції, що журналістка не прийшла на роботу вдень. На тілах загиблих – колоті рани.

Інші турецькі ЗМІ повідомили, що Аруба Баракат розслідувала ймовірне застосування тортур у в’язниці, якою управляє сирійський уряд.

Сирійські опозиційні активісти заявляють, що Аруба Баракат входила до Сирійської національної ради – базованої у Стамбулі поміркованої опозиційної групи, створеної у серпні 2011 року.

Її дочка працювала журналісткою в сирійському опозиційному виданні Orient news.