Міноборони оголосило демобілізацію військових-строковиків

Міністр оборони України Степан Полторак підписав наказ «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби у жовтні-грудні 2017 року», повідомляє 22 вересня Міністерство оборони.

Згідно з наказом, військовослужбовці строкової служби, які мають ступінь вищої освіти спеціаліст або магістр, будуть звільнені в запас у жовтні-листопаді 2017 року, а інші військовослужбовці строкової служби – у жовтні-грудні 2017 року.

Документ підписаний відповідно до указу президента України від 24 лютого цього року «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів і чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2017 році».

Згідно з вказаним президентським указом, призов на строкову військову службу громадян України буде здійснюватися у жовтні – листопаді 2017 року.

20 вересня Кабінет міністрів постановив, що чисельність громадян, які підлягають призову на строкову військову службу в жовтні-листопаді, становить 10 460 осіб.