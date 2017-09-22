CIT: у Сирії 2 серпня загинув капітан спецназу ГРУ Росії

У Сирії 2 серпня загинув капітан спецназу Головного розвідувального управління (ГРУ) Росії Курбан Касумов, повідомляє агентство з розслідувань Conflict Intelligence Team. Міністерство оборони Росії офіційно не заявляло про його смерть.

Інформацію про загибель Касумова виявили в пабліку «Герої Росії». Фотографію його могили опублікували напередодні. У повідомленні йдеться, що офіцер отримав нагороду «За звільнення Пальміри».

Росія почала військову кампанію в Сирії в 2015 році. Російська авіація підтримує армію режиму президента Башара Асада і завдає ударів по збройній опозиції. США і низка західних країн звинувачують Асада у воєнних злочинах і закликають Москву відмовитися від його підтримки.

За даними агенції Reuters, тільки з початку 2017 року Сирії загинули не менше ніж 40 російських військовослужбовців і бійців приватних військових компаній. Міноборони Росії офіційно підтвердило загибель лише близько 10 військових і заперечує участь найманців в операції.