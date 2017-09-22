Азербайджан: поліція застерігає опозиціонерів перед протестами у Баку

Поліція Баку застерігає опозиційних активістів, які планують протести в азербайджанській столиці, що застосовуватиме суворі заходи до тих, хто порушуватиме погоджені умови акції.

«Ми запросили організаторів протесту до міського управління Баку. Ми не дозволимо скандування будь-яких гасел», – заявив генерал-майор Сахлаб Багіров в інтерв’ю APA 22 вересня, напередодні протесту.

Протест, який погоджений місцевою владою, організовує Національна рада демократичних сил, що об’єднує різних представників опозиції Азербайджану.

Активісти протестуватимуть проти корупції у вищих ешелонах влади.

Протести почалися після того, як група міжнародних журналістів і антикорупційних активістів звинуватили владу Азербайджану у відмиванні великих сум грошей і підкупі європейських політиків. Представники Азербайджану назвали ці звинувачення наклепом.