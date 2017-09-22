У Білорусі затримали опозиційного лідера Миколу Статкевича

У Мінську затримали опозиційного лідера Миколу Статкевича. Це сталося 22 вересня після засідання ради Білоруського національного конгресу, лідером якого він є.

«Стояли біля нашого будинку машини, не глушили двигуни. Сьогодні за нами на таксі тяглися. А як тільки ми вийшли з офісу БНК, два кроки не встигли ступити від під’їзду, як бусик підкотив і схопили Миколу», – розповідає Радіо Свобода дружина Миколи Статкевича Марина Адамович.

Статкевич пробув на волі три тижні. 31 серпня його звільнили після 5 діб арешту за порушення, яке він нібито скоїв ще на акції 30 березня. Також Статкевича засудили на 15 діб за інше порушення – участь у несанкціонованій акції 3 липня. Його звільнили після 5 діб.