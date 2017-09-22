Суд зобов’язав прокуратуру надати постанову про невизнання потерпілим пораненого на військових навчаннях оператора

Центрально-Міський районний суд Кривого Рогу своїм рішенням 22 вересня зобов’язав військову прокуратуру надати адвокату пораненого під час військових навчань телеоператора В’ячеслава Волка Максиму Горелікову постанову, за якою йому було відмовлено в клопотанні про визнання Волка потерпілою стороною. Про це Радіо Свобода у п’ятницю ввечері повідомив адвокат В’ячеслава Волка Максим Гореліков.

За його даними, раніше військова прокуратура відповіла відмовою на його клопотання про визнання В’ячеслава Волка потерпілою стороною. Як пояснив Радіо Свобода адвокат, за фактом поранення оператора на навчаннях відкрито кримінальні провадження: за статтею «спричинення тілесних ушкоджень з необережності» та статтею «незаконна зброя», які розслідує поліція, та за статтею «недбале ставлення до військової служби», яке розслідує військова прокуратура. За даними адвокатами, саме за останньою справою телеоператора поки не визнали потерпілою стороною.

«Військова прокуратура довго розглядала наше звернення, а потім відповіла відмовою. Постанову про це нам не надали, а лише направили листа з інформацією про відмову. Ми приїхали до прокуратури, вимагали надати нам цю постанову, але слідчий відмовився, посилаючись на зайнятість, на те, що постанова на підписанні у керівництва, тощо. Ми почекали і знову попросили у прокуратури цю постанову і нам знову відмовили. Наразі я не можу звернутись до суду процесуально, щоб оскаржити цю постанову, адже її у нас немає. Тому я був змушений звернутись до суду з вимогою зобов’язати військову прокуратуру надати мені цю постанову. Рішення суду сьогодні було позитивним», – сказав Радіо Свобода Максим Гореліков.

Він поінформував, що мова також йде про визнання потерпілою стороною дружини В’ячеслава Волка Інни Волк, яка є представником В’ячеслава, оскільки її чоловік перебуває зараз в безпорадному стані і не може підписувати ніякі документи.

За словами адвоката, якщо у понеділок захист В’ячеслава Волка отримає постанову військової прокуратури, то у вівторок буде зроблене подання до суду.

Раніше у відповіді Військової прокуратури Південного регіону на інформаційний запит Радіо Свобода було зазначено, що «процесуальне рішення про відмову у визнанні потерпілим саме Волка В.В. не приймалось».