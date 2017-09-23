У МЗС підтверджують загибель 2 українців в авіакатастрофі у Греції

У МЗС України підтверджують інформацію про загибель двох українців в авіакатастрофі у Греції.

У департаменті консульської служби МЗС у коментарі УНН, що керівник поліції Комотіні надав дані, що тіла загиблих в авіакатастрофі українців знайдено.

Тіла транспортували до моргу, сьогодні очікується проведення необхідних процедур для оформлення документів.

Раніше у суботу повідомлялося, що двоє українців загинули в катастрофі одномоторного літака у Греції, яка сталася у районі Керас в області Родопі.